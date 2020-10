Der Sudan strebt normalisierte Beziehungen zu Israel an.

Eine entsprechende Erklärung bestätigten der israelische Premierminister Netanjahu sowie US-Präsident Trump. Damit ist der Sudan nach den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain das dritte Land, das diplomatische Beziehungen mit Israel aufnehmen will. Die USA hatten im Zuge ihrer Vermittlung zugesagt, den Sudan von der Liste der Terrorismusunterstützer zu streichen. Die sudanesische Regierung zahlte 335 Millionen US-Dollar an das Weiße Haus als Entschädigung für US-amerikanische Terrorismusopfer.



Netanjahu sprach in Jerusalem von einem "dramatischen Durchbruch zum Frieden" und dem "Beginn einer neuen Ära". Für den israelischen Regierungschef bedeutet die Annäherung des Sudans außerdem einen weiteren Schritt im Bestreben, Verbindungen zu arabischen und afrikanischen Staaten zu knüpfen, um eine Allianz gegen den Iran zu bilden.

