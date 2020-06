Bundesaußenminister Maas hat bei seinem Besuch in Israel appelliert, die Pläne zur Annexion von Teilen des Westjordanlands nicht weiter voranzutreiben.

Er sagte nach einem Treffen mit seinem Amtskollegen Aschkenasi in Jerusalem, die Bundesregierung sei wie die EU der Ansicht, dass eine Annexion nicht mit internationalem Recht vereinbar wäre. Deutschland werde sich weiter für Verhandlungen mit dem Ziel einer einvernehmlichen Zwei-Staaten-Lösung einsetzen. Auf die Frage nach möglichen Sanktionen gegen Israel sagte der Minister, er halte nichts davon, mit Drohungen Politik zu machen.



Maas kam im Anschluss mit Premierminister Netanjahu und Verteidigungsminister Gantz zusammen. Netanjahu plant, die Souveränität des Landes auch über das strategisch wichtige Jordan-Tal zu erklären. Er beruft sich dabei auf den Nahost-Friedensplan von US-Präsident Trump.



Der Grünen-Politiker Beck forderte die Bundesregierung auf, im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft ab dem 1. Juli eine neue politische Initiative für den Nahost-Friedensprozess aufzulegen. Er sagte im Deutschlandfunk, um Israel an den Verhandlungstisch zu bringen, müsse man überlegen, Ägypten und Jordanien stärker in die Gespräche einzubeziehen.