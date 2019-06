Der öffentliche Nahverkehr ist in München im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten am günstigsten.

Das ergab eine Untersuchung des ADAC. Demnach kostet ein Monatsticket im Stadtgebiet der bayerischen Hauptstadt etwas mehr als 55 Euro. In Hamburg sind es 109 Euro. Auch das Wochenticket ist in München mit einem Preis von 15 Euro 40 am günstigsten. In Berlin sind es 30 Euro. Die Preise für Einzelfahrten und Tagestickets seien in München ebenfalls "moderat", hieß es weiter.



Für seine Analyse hatte der ADAC die Preise von sieben relevanten Ticketarten im Stadtgebiet deutscher Städte mit über 300.000 Einwohnern verglichen.