Busse und Bahnen in deutschen Großstädten sind nach Branchenangaben immer häufiger überfüllt.

Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen teilte in Berlin mit, ein Kapazitätsausbau sei dringend nötig. Für neue Strecken, Haltestellen und Bahnhöfe in den Städten fehlten fünf Milliarden Euro. Lasse sich der Ausbau nicht durch höhere Fahrpreise finanzieren, müsse Steuergeld herhalten, sagte Präsident Wortmann. Forderungen aus der Politik, die Fahrpreise zu senken, wies er zurück.



Dem Verband zufolge fuhren die Bürger im vergangenen Jahr 10,4 Milliarden mal mit Bussen und Bahnen im Nahverkehr. Das war ein Zuwachs von 0,6 Prozent verglichen mit dem Vorjahr und der 21. Rekord in Folge.