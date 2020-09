In Bussen und Bahnen im Nahverkehr könnte es weitere Warnstreiks geben.

Sollten die Arbeitgeber nicht bis Freitagmorgen in Verhandlungen über einen bundesweiten Rahmentarifvertrag einwilligen, müsse man noch am selben Tag weitere Warnstreiks ankündigen, erklärte die Gewerkschaft Verdi. Die Verdi-Vizevorsitzende Behle rief die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände auf, Verhandlungen in der kommenden Woche zu ermöglichen. Gestern hatte es einen bundesweiten Warnstreik im Nahverkehr gegeben.



Heute gab es zudem Streiks im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen. Unter anderem legten Beschäftigte an Krankenhäusern in Berlin und Nordrhein-Westfalen vorübergehend die Arbeit nieder.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.