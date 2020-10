Am frühen Morgen haben weitere Warnstreiks im Öffentlichen Nahverkehr begonnen.

Die Gewerkschaft Verdi hat zu Arbeitsniederlegungen in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen aufgerufen. In Großstädten wie Köln, Dortmund und Stuttgart fahren deshalb nach Angaben von Verdi heute keine Busse und Bahnen. Regionalzüge und S-Bahnen sind nicht betroffen. Die Gewerkschaft fordert einen bundesweit einheitlichen Tarifvertrag für die rund 87.000 Beschäftigen im ÖPNV. Die Streikschwerpunkte wechseln von Tag zu Tag, morgen soll Bayern an die Reihe kommen.



Im Rahmen der aktuellen Tarifrunde werden auch Warnstreiks in anderen Bereichen des Öffentlichen Dienstes wie etwa in Kindertagesstätten, Kliniken und Behörden fortgesetzt. Verdi und der Beamtenbund dbb fordern 4,8 Prozent mehr Lohn. Die Arbeitgeber von Bund und Kommunen haben noch kein Angebot vorgelegt.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.