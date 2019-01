In Kenias Hauptstadt Nairobi ist ein Terroranschlag auf ein Luxushotel verübt worden.

Nach Angaben der Polizei stürmten ein Selbstmordattentäter sowie mehrere Bewaffnete den Gebäudekomplex in einer, wie es hieß, "koordinierten Attacke". Augenzeugen sprachen von mehreren Todesopfern, zudem gab es zahlreiche Verletzte. Innenminister Matiangi erklärte die Aktion der Sicherheitskräfte am späten Abend für beendet. Diese hatten sich zuvor stundenlange Feuergefechte mit den Angreifern geliefert und das Areal nach möglichen Überlebenden durchkämmt. Die islamistische Al-Shabab-Miliz reklamierte die Tat für sich.



In dem Gebäudekomplex befinden sich außer dem Hotel Wohnungen, Restaurants, Geschäfte und Büros. Auch internationale Unternehmen sind dort vertreten.