Die Nato hat das Ergebnis der Volksabstimmung in Mazedonien über eine Namensänderung des Landes begrüßt.

Zwar hatten sich an der Abstimmung nur etwa 36 Prozent der Wahlberechtigten beteiligt, von diesen votierten aber mehr als 90 Prozent für die Namensänderung in "Nord-Mazedonien". Nato-Generalsekretär Stoltenberg sprach deshalb von einer historischen Chance für Mazedonien, den Streit mit Griechenland zu beenden. Dort gibt es eine Provinz namens "Mazedonien". Deshalb will die Regierung in Athen die Annäherung Mazedoniens an die EU und die NATO weiterhin blockieren, sollte sich das Land nicht umbenennen.



Da sich weniger als 50 Prozent an dem nicht bindenden Referendum beteiligten, ist es eigentlich ungültig. Der mazedonische Regierungschef Zaev will die Pläne für eine Namensänderung trotzdem zur Abstimmung ins Parlament weiterleiten.