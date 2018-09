In Mazedonien ist die Volksabstimmung über einen neuen Namen für das Land an der mangelnden Wahlbeteiligung gescheitert. Die Wahlkommission in Skopje teilte mit, etwa 36 Prozent der 1,8 Millionen Wahlberechtigten hätten ihre Stimmen abgegeben. Notwendig gewesen wäre eine Beteiligung von 50 Prozent.

Mehr als 90 Prozent der Teilnehmer stimmten für die Namensänderung in "Nord-Mazedonien". Der pro-westliche Regierungschef Zaev sprach deshalb von einem Erfolg. Das Ergebnis des Referendums ist nicht bindend, und Zaev will die Entscheidung dem Parlament übertragen. Er sagte am Abend in Skopje, die Volksvertretung solle das deutliche Ja zum neuen Namen "Nord-Mazedonien" bestätigen. Dort ist für die Namensänderung eine Zweidrittelmehrheit erforderlich.



Gegner des Abkommens mit Griechenland, darunter Staatspräsident Ivanov, hatten zum Boykott der Abstimmung aufgerufen. Sie erklärten, bei einer Umbenennung in "Nord-Mazedonien" gehe die nationale Identität verloren. Im Nachbarland Griechenland gibt es auch eine Provinz namens "Mazedonien". Deshalb will die Regierung in Athen die Annäherung Mazedoniens an die EU und die NATO weiterhin blockieren, sollte sich das Land nicht umbenennen.