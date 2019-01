Das griechische Parlament hat dem Abkommen mit Mazedonien zur Beilegung des jahrzehntelangen Namensstreits mit knapper Mehrheit zugestimmt.

153 Abgeordnete votierten dafür und 146 dagegen, es gab eine Enthaltung. Der Vertrag sieht die Umbenennung des Nachbarlandes in "Nordmazedonien" vor. Vor der Abstimmung war unklar, ob eine Mehrheit zustandekommt. An dem Abkommen war erst kürzlich die Koalition von Ministerpräsident Tsipras zerbrochen, der seither eine Minderheitsregierung führt. Gegner des Vertrags befürchten, dass Mazedonien Gebietsansprüche auf die gleichnamige nordgriechische Region erheben könnte. Das Parlament in Skopje hatte das Abkommen bereits gebilligt. Wegen des Namensstreits blockierte Griechenland stets eine Annäherung Mazedoniens an Nato und EU.



Das Thema war in beiden Ländern Gegenstand erbitterter politischer und gesellschaftlicher Auseinandersetzungen.