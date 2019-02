Eine Brennerei aus Baden-Württemberg ist im Rechtsstreit um die Bezeichnung "Glen" ihres Whiskys gescheitert und muss nun den Namen ändern.

Das Landgericht Hamburg gab einer Klage von schottischen Whisky-Produzenten statt. Zur Begründung hieß es, das Wort "Glen" bezeichne typischerweise "Scotch Whisky". Das sei eine innerhalb der EU geschützte Herkunftsbezeichnung. Somit liege bei dem Namen des nahe Stuttgart gebrannten Whiskys auch eine irreführende Herkunftsangabe vor, die unterlassen werden müsse.



Die Richter verwiesen in ihrer Begründung auf eine zuvor beim Europäischen Gerichtshof erbetene Klarstellung (Az. C44-17). Aus dieser folge, dass in dem Fall allein die Bezeichnung "Glen" zu bewerten und etwaige weitere Hinweise auf der Flasche nicht zu berücksichtigen seien.



Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Das Unternehmen aus dem schwäbischen Buchenbachtal kann dagegen vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht in Berufung gehen.