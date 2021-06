In Namibia ist der Chefunterhändler des unterschriftsreifen Aussöhnungsabkommens mit Deutschland, Ngavirue, gestorben.

Das teilte das Präsidialamt in Windhuk mit. Der 88-Jährige starb Medienberichten zufolge nach einer Covid-19-Diagnose im Krankenhaus. Erst vor wenigen Tagen war einer der erbittertsten Kritiker des Abkommens, Chief Rukoro, ebenfalls im Zusammenhang mit Corona-Infektion gestorben.



Namibias Parlament hat wegen der Corona-Pandemie die Debatte über das Abkommen vorübergehend ausgesetzt. Darin erkennt die Bundesregierung die Verbrechen der deutschen Kolonialmacht an den Volksgruppen der Herero und Nama als Völkermord an. Deutschland will die Nachkommen offiziell um Vergebung bitten und mit insgesamt 1,1 Milliarden Euro unterstützen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 24.06.)



+ Auslands-Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 18.06.)



+ Inlands-Urlaub: Regelungen in den Bundesländern (Stand 16.06)



+ Mutation: Informationen über die Delta-Variante (Stand: 14.06.)



+ Vakzine: Nebenwirkungen der Impfstoffe (Stand 23.06.)



+ Bildung: Wie geht es im Herbst weiter für die Schulen? (Stand 21.06.)



+ Kinder: Wie sinnvoll sind Covid-Impfungen für Kinder? (Stand 13.06.)



+ Schwangere: Sollten sich angehende Mütter impfen lassen? (Stand 22.06.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.