Namibia hat es begrüßt, dass die Bundesregierung die Verbrechen deutscher Kolonialtruppen an den Herero und Nama als Völkermord anerkennt.

Dies sei ein erster Schritt in die richtige Richtung, sagte ein Sprecher von Präsident Geingob in Windhoek. Zuvor hatte Bundesaußenminister Maas mitgeteilt, dass es nach mehr als fünfjährigen Verhandlungen eine Übereinkunft gebe. Demnach erkennt Deutschland die Verbrechen an den Herero und Nama zu Beginn des 20. Jahrhunderts offiziell als Völkermord an und bittet die Nachkommen der Opfer um Entschuldigung. Weiter heißt es, als Geste der Anerkennung des unermesslichen Leids werde Deutschland Wiederaufbauhilfen in Höhe von 1,1 Milliarden Euro zahlen.



Namibia war von 1884 bis 1915 deutsche Kolonie. Zwischen 1904 und 1908 wurden zehntausende Angehörige der Volksgruppen Herero und Nama von Truppen des deutschen Kaiserreichs getötet.



Der Obmann der Grünen im Bundestagsausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, von Holtz, begrüßte die Entscheidung. Der in Namibia geborene Politiker sagte im Deutschlandfunk, die Anerkennung der Gräueltaten als Völkermord sei genauso wichtig wie die Tatsache, dass hochrangige Vertreter der Regierung um Entschuldigung bäten. Nun müssten weitere Schritte folgen.



Meldungen, wonach manche Gruppen in Namibia die nun getroffene Vereinbarung als PR-Coup bezeichnen, beunruhigten ihn, erklärte von Holtz. Vielleicht habe man bei den Verhandlungen den Fehler gemacht, dass nicht alle Stimmen gehört worden seien. Die Akzeptanz der Einigung könnte aber dadurch erhöht werden, dass die Betroffenen bei der Verteilung der finanziellen Mittel und der Auswahl von Projekten spürbar etwas mitbekämen.



28.05.2021