Umwelt- und Klimaschützer laufen Sturm gegen die Ölsuche am Naturparadies Okavango im Südwesten Afrikas.

Ein solches Vorhaben dürfe niemals erlaubt werden, wenn man sich überlege, welche Auswirkungen es auf die Menschen, die Umwelt und unser Wasser haben würde, sagte die namibischen "Fridays for Future"-Aktivistin Ina Maria Shikongo. Es wäre eine "Katastrophe" nicht nur für das globale Klima. In einem in der namibischen Hauptstadt Windhuk veröffentlichten Protestaufruf, heißt es Elefanten, Wildhunde, Löwen, Leoparden, Giraffen, Vögel und seltene Pflanzenarten würden durch das Projekt in Mitleidenschaft gezogen. Im Nigerdelta in Nigeria habe die Ölförderung durch Shell und andere Konzerne einen "ökologischen und sozialen Albtraum" verursacht. Das dürfe sich in Namibia und Botswana nicht wiederholen, mahnen die afrikanischen Umweltaktivistinnen und -aktivisten. Sie riefen dazu auf, massenweisen Protestmails direkt an Präsident Geingob zu senden.



Die kanadische Firma "Recon-Africa" sucht im Norden des Landes in bis zu 3,8 Kilometern Tiefe nach Öl. Die Bohrstellen liegen in der Region Kavango in dem geplanten Naturpark KaZa, der einmal Gebiete in Namibia, Angola, Botswana, Sambia und Simbabwe umfassen soll. KaZa wird auch von der deutschen Förderbank KfW mit mehreren Millionen Euro an Steuergeld gefördert. Die KfW nennt das Gebiet eine "Arche Noah". Recon-Africa hat in Namibia und Botswana die Lizenz für ein 35.000 Quadratkilometer großes Explorationsgebiet.

"Die meisten Elefanten sind eh schon gewildert"

Recon-Africa-Geschäftsführer Scot Evans weist die Bedenken der Umweltschützer zurück. Es gebe eine gute Chance Gesteinsschichten zu finden, in denen Öl und Gas lagerten. Man werde sich mit diesem Projekt "viel Zeit" nehmen. Ölbohrungen und Tierschutz schließen sich nicht gegenseitig aus, betonte er. Im Westen Kanadas würden auch Tourismus, Wirtschaft und Ölförderung koexistieren. Die Firma habe zudem nun eine Studie in Auftrag gegeben, um zu schauen, wie viele Elefanten sich wirklich nahe der Bohrstellen befinden. Evans: "Meine Information ist: Die meisten sind eh schon gewildert."

Diese Nachricht wurde am 27.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.