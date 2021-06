In Namibia ist der Anführer der Volksgruppe der Herero, Chief Rukoro, im Alter von 66 Jahren gestorben.

Er erlag einer Covid-19-Erkrankung, wie in der Haupstadt Windhuk mitgeteilt wurde. Der Anwalt war einer der größten Gegner des inzwischen unterschriftsreifen Aussöhnungsabkommen zwischen Namibia und Deutschland. Rukoro hatte unter anderem Proteste gegen den Besuch von Bundespräsident Steinmeier in Namibia angekündigt, falls dieser vor dem namibischen Parlament um Vergebung für die deutschen Verbrechen der Kolonialzeit bitten sollte. Rukoro hatte Reparationen anstelle der vereinbarten freiwilligen finanziellen Leistungen Deutschlands verlangt.



In dem Abkommen erkennt die Bundesregierung die Verbrechen an den Volksgruppen der Herero und Nama als Völkermord an. Die Nachkommen will Deutschland offiziell um Vergebung bitten und mit insgesamt 1,1 Milliarden Euro unterstützen. Die Debatte darüber im namibischen Parlament ruht derzeit wegen der Corona-Pandemie.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.