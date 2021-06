In Namibia hat das Parlament mit der Debatte über das geplante Aussöhnungsabkommen mit Deutschland begonnen.

Premierministerin Kuugongelwa wies bei der Vorstellung des Rahmenvertrags auf die unterschiedlichen öffentlichen Bewertungen des Dokuments hin. Es sei wichtig, dass man sich bei dieser Sache nicht spalten lasse, sondern als Nation geeint bleibe, sagte sie in der Hauptstadt Windhuk. Das Parlament soll in den kommenden Tagen über den Vertrag abstimmen. Darin erkennt die Bundesregierung die Verbrechen der deutschen Kolonialmacht an den Volksgruppen der Herero und Nama vor mehr als 100 Jahren als Völkermord an.



Mit dem Abkommen will Deutschland die Nachkommen der Opfer offiziell um Entschuldigung bitten. Zudem ist vorgesehen, 1,1 Milliarden Euro für Entwicklungs- und Versöhnungsprojekte bereit zu stellen.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.