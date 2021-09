Im Parlament in Namibia steht heute die Ratifizierung des umstrittenen Aussöhnungs-Abkommens mit Deutschland an.

Darin erkennt die Bundesregierung die Verbrechen der deutschen Kolonialmacht an den Volksgruppen der Herero und Nama als Völkermord an. Deutschland bittet deren Nachkommen offiziell um Vergebung und verpflichtet sich, diese mit insgesamt 1,1 Milliarden Euro in den kommenden 30 Jahren zu unterstützen.



Vertreter der beiden Volksgruppen lehnen das Abkommen ab. Der deutsche Herero-Aktivist Israel Kaunatjike sagte im Deutschlandfunk, das Abkommen sei nicht akzeptabel, weil die betroffenen Völker nicht in die Verhandlungen Deutschlands mit der namibischen Regierung eingebunden gewesen seien. Kaunatjike betonte: "Ohne uns ist gegen uns".



Kaunatjike fürchtet zudem, dass die in Namibia ohnehin als zu gering eingeschätzten Zahlungen Deutschlands nicht bei den Betroffenen ankommen. Die Regierung in Windhuk bezeichnete er als korrupt. Kaunatjike erklärte, die Mehrheit der Herero und Nama fordere eine Neuverhandlung.

