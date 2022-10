Angela Merkel hält den Nansen-Preis des UNHCR in Genf in den Händen (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Stefan Wermuth)

Am Sitz der Organisation in der Schweiz überreichte der Hochkommissar der Vereinten Nationen, Grandi, die Auszeichnung an die CDU-Politikerin. Grandi lobte Merkels Entscheidung, 2015 und '16 mehr als 1,2 Millionen Flüchtlinge und Asylbewerber in Deutschland aufzunehmen. Sie habe damit "mutig und beispielhaft den Schwächsten beigestanden".

Die Altbundeskanzlerin sprach von einer Ehre, die höchste UNHCR-Auszeichnung zu erhalten. Zugleich verurteilte sie den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, der Millionen Menschen in die Flucht gezwungen habe.

