Eine Woche nach dem Brand in der Kathedrale der westfranzösischen Stadt Nantes hat die Justiz laut Medienberichten einen Tatverdächtigen in Untersuchungshaft genommen.

Wie mehrere Zeitungen unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft berichten, hat der 39-Jährige in der Nacht einem Ermittlungsrichter gestanden, drei Feuer in dem Gotteshaus gelegt zu haben. Sein Motiv ist noch unklar. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Er war bereits am vergangenen Wochenende - unmittelbar nach dem Feuer in dem Gotteshaus - in Polizeigewahrsam gekommen, dann aber wieder freigelassen worden. Der Mann arbeitet als Freiwilliger in der Diözese. Er war demnach am Vorabend des Feuers für die Schließung der Kathedrale zuständig gewesen.