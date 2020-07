Der französische Staat übernimmt die Renovierungskosten nach dem Brand in der Kathedrale von Nantes.

Wirtschafts- und Finanzminister Le Maire sagte in einem Fernsehinterview, der Staat sei als Eigentümer der Kirche dazu verpflichtet. Zudem gehe es auch um die Wiederherstellung eines Kulturdenkmals. Bei dem Brand am Samstag wurde unter anderem die Hauptorgel zerstört, Fenster sowie weitere Einrichtungen in der Kirche wurden beschädigt. Da das Feuer an drei Stellen ausbrach, gehen die Ermittler von Brandstiftung aus. Ein am Sonntagabend verhafteter Mann wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. Nach Angaben der Polizei hat sich der Verdacht gegen ihn nicht bestätigt.