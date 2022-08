Die SLS-Rakete mit der Orion-Kapselauf dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida. (Brynn Anderson / AP / dpa)

Weder die 98 Meter hohe Rakete noch die Kapsel hätten Schäden abbekommen, teilte die Raumfahrtbehörde Nasa in Cape Canaveral mit. Auch andere Vorrichtungen am Startplatz seien nicht beeinträchtigt.

Bei dem gestrigen Gewitter waren fünf Blitze in die 183 Meter hohen Türme rund um die Rakete eingeschlagen. Die Blitze seien aber nicht so stark gewesen, dass größere Tests nötig geworden wären, hieß es.

Die Rakete soll morgen starten. Meteorologen rechnen zwar mit weiteren Stürmen, erwarteten für den Start aber zu 80 Prozent annehmbare Wetterverhältnisse.

Die SLS-Rakete soll eine unbemannte Orion-Kapsel in eine Mondumlaufbahn bringen. Statt Astronauten sind drei Puppen in dem Raumschiff untergebracht, an denen Vibration, Beschleunigung und Strahlung gemessen werden sollen, die größten Gefahren für Menschen im All. Insgesamt stecken in der Kapsel mehr als 1000 Sensoren.

Nach dem unbemannten Flug sollen 2024 vier Astronauten in eine Mondumlaufbahn gebracht werden. Im Jahr darauf sollen erstmals seit dem Ende des Apollo-Programms 1972 wieder Menschen auf dem Mond landen. Ziel der Nasa ist der noch nicht erforschte Südpol des Erdtrabanten. In den Kratern dort wird Eis vermutet, das künftige Teams nutzen könnten.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.