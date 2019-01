Die NASA hat die ersten neuen Bilder von dem Himmelskörper "Ultima Thule" veröffentlicht.

Die Sonde "New Horizons" war am Neujahrstag planmäßig daran vorbeigeflogen - in rund 6,5 Milliarden Kilometern Entfernung von der Erde. Noch nie hat eine Sonde in einer solch großen Entfernung einen Himmelskörper untersucht.



Die Bilder der NASA zeigen ein Objekt, das ungefähr 33 Kilometer lang ist und ein wenig aussieht wie ein Schneemann Die NASA beschreibt es als "contact binary". Das heißt: "Ultima Thule" bestand ursprünglich aus zwei Teilen.



Jeff Moore vom "New Horizons"-Team erläuterte laut BBC, die beiden Teile seien wohl mit einer Geschwindigkeit von nur zwei bis drei Kilometern pro Stunde aufeinandergeprallt. Die Mitglieder der Mission haben sofort entschieden, dass der größere - auf dem Bild untere - Teil fortan "Ultima" und der kleinere "Thule" heißen soll.



Auf Twitter ziehen Nutzer bereits Vergleiche zu dem Droiden BB-8 aus "Der Krieg der Sterne", weil er von der Form tatsächlich an das neue NASA-Bild erinnert.