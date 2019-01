In den Niederlanden haben fast 300 Geistliche und Politiker eine Erklärung unterzeichnet, die Homosexualität als Sünde bezeichnet.

Der Text wurde 2017 in den USA veröffentlicht. Darin wird unter anderem die gleichgeschlechtliche Ehe abgelehnt. Die Verfasser, konservative Evangelisten, bekräftigen nach eigenen Angaben die biblische Sicht auf Sexualität und Beziehungen. Der Text wurde nun ins Niederländische übersetzt und von zahlreichen Konservativen aus Kirche und Politik unterzeichnet. Einer der Unterzeichner, Cees Lock, Vorsitzender der orthodox-calvinistischen SGP im südholländischen Hardixveld, sagte im ARD-Hörfunk, er finde es wichtig zu unterstreichen, dass die Ehe für Mann und Frau bestimmt sei und die gleichgeschlechtliche Ehe in der Bibel nicht vorgesehen sei.



In den Niederlanden sorgt die "Nashville"-Erklärung für zahlreiche Proteste. Über vielen Rathäusern in größeren niederländischen Städten sowie an Kirchen und kommunalen Gebäuden weht die Regenbogenflagge der LGBTQ-Bewegung. Der Vorsitzende der protestantischen Kirchen, René de Reuver, betont, dass der Text lediglich die Meinung einer Minderheit im Land wiedergebe. Er sagte laut ARD, dass jeder Mensch ein Geschöpf Gottes sei. Die Humanistische Vereinigung veröffentlichte eine "Liebeserklärung", die zu Respekt und Toleranz aufruft. Mehr als 40.000 Niederländer, darunter viele Prominente, haben die Botschaft bereits geteilt. Die Niederlande waren vor fast 20 Jahren das erste Land der Welt, das die gleichgeschlechtliche Ehe zuließ.