Nach der Detonation im Zentrum von Nashville mit einem Toten geht die Polizei von einem Anschlag aus.

In der Stadt im US-Bundesstaat Tennessee war am frühen Morgen Ortzeit ein Wohnmobil explodiert. In der Nähe des Tatorts wurde eine Leiche gefunden. Sie ist noch nicht identifiziert. Drei Personen wurden leicht verletzt. Es enstand zudem erheblicher Sachschaden: An umliegenden Gebäuden wurden die Fassaden teils stark beschädigt, Fahrzeuge fingen Feuer und Wasserleitungen platzten. Auch das Gebäude eines Telekommunikationsunternehmens wurde beschädigt, das Telefon- und Internetnetz in Teilen der Stadt wurde lahmgelegt.



Die Polizei war ursprünglich wegen Notrufen an den Ort gerufen worden, in denen über Schüsse berichtet wurde. Aus dem Wohnmobil hörten die Polizisten dann eine aufgenommene Ansage, die vor der Explosion binnen 15 Minuten warnte. Bevor Bombenexperten zur Stelle waren, explodierte das Wohnmobil. Über die Hintergründe ist noch nichts bekannt. FBI-Direktor McCabe sagte dem US-Nachrichten Sender CNN, die Polizei selbst könnte Ziel des Anschlags gewesen sein.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.