Die Polizei in den USA ist bereits im vergangenen August vor dem Mann gewarnt worden, der am ersten Weihnachstfeiertag eine Bombe in der Stadt Nashville zündete.

Dies geht aus Polizeidokumenten hervor, die heute veröffentlicht wurden. Demnach hatte die damalige Freundin des Mannes der Polizei mitgeteilt, dass dieser in seinem Wohnmobil Sprengsätze baue. Beamte seien daraufhin zum Haus des Verdächtigen gegangen, der aber nicht geöffnet habe. Die Informationen wurden dann an das FBI übermittelt.



Nach der Explosion am Freitag hatte es geheißen, der 63-Jährige sei bislang nicht polizeibekannt gewesen. Der Mann hatte sich aus noch unbekannten Gründen in seinem Wohnmobil im Zentrum Nashvilles in die Luft gesprengt. Da er in den 15 Minuten davor eine aufgenommene Bombenwarnung abspielte, gab es nur drei leicht Verletzte und erheblichen Sachschaden.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.