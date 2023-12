Trübes Wetter fast in ganz Deutschland (Armin Weigel/dpa)

Viele Wolken, gebietsweise schauerartige Regenfälle. Im Norden länger andauernde Niederschläge, die gegen Abend in nassen Schnee übergehen. In den Alpen sinkende Schneefallgrenze. Kurze Aufheiterungen am ehesten in der Mitte. Höchstwerte im Norden und Nordosten kühle 3 Grad, sonst milde 6 bis 12 Grad.

Am morgigen Donnerstag stark bewölkt bis bedeckt und über der Mitte und dem Süden Regen, im Bergland Schnee. Temperaturen zwischen 2 und 9 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag kaum veränderte Wetterlage. Temperaturen maximal 2 bis 8 Grad.

Diese Nachricht wurde am 13.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.