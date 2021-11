Wetter Nasskalt mit Glättegefahr

Das Wetter: Heute früh in der Westhälfte oberhalb etwa 400 m Schneefall und Glättegefahr, in tieferen Lagen Regen. In der Osthälfte Auflockerungen und meist trocken. Tagsüber weiter wechselhaft bei 2 bis 6 Grad, im Bergland leichter Frost. Morgen stark bewölkt und gebietsweise Regen oder Schneeregen, oberhalb 300 m meist durchweg Schnee. Im Osten nur geringe Niederschlagsneigung. Höchsttemperaturen 1 bis 5 Grad, im Bergland unter 0.

27.11.2021