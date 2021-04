Der Hongkonger Demokratie-Aktivist Nathan Law hat Asyl in Großbritannien erhalten.

Das teilte der 27-Jährige per Twitter mit. Law war im Juli 2020 wegen des umstrittenen chinesischen Sicherheitsgesetzes nach London geflohen. Wenige Jahre zuvor war er als jüngster Abgeordneter ins Hongkonger Parlament gewählt worden. Wegen seiner Beteiligung an der studentischen Regenschirm-Bewegung

musste Law eine achtmonatige Haftstrafe in der Sonderverwaltungszone verbüßen.

