National Women's Hall of Fame

Die frühere First Lady der USA, Michelle Obama, wird in die National Women's Hall of Fame aufgenommen.

Das wurde auf einer Sitzung in Seneca Falls im US-Bundesstaat New York beschlossen, wo die erste Versammlung für Frauenrechte in den Vereinigten Staaten stattfand. Zur Liste der neuen Mitglieder gehören unter anderem auch die Fußballspielerin Mia Hamm, die Autorin Octavia Butler sowie die verstorbene Mathematikerin Katherine Johnson.

