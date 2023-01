In Österreich galten während der Corona-Pandemie teils strenge Maßnahmen, die Regierung schüttete aber auch hohe Corona-Hilfen aus. (imago images / Roland Mühlanger)

Der österreichische Staat hat dem Finanzministerium zufolge seit Beginn der Pandemie 47 Milliarden Euro an Corona-Hilfen ausgezahlt - als Ausfallbonus, Umsatzersatz, Fixkostenzuschuss und Ähnlichem. Damit hat laut der Zeitung "Der Standard" gemessen an der Wirtschaftsleistung kein EU-Land so viel Geld für Hilfen ausgegeben wie Österreich.

Vor allem große Unternehmen konnten Eigenkapital erhöhen

Die Oesterreichische Nationalbank stellt der Zeitung "Der Standard" zufolge fest: Die Betriebe haben trotz einbrechender Wirtschaft und rückläufiger Umsätze ihre Finanzpolster deutlich stärken können - und das selbst in Branchen, die von Lockdowns und Einschränkungen am stärksten betroffen waren, also in Tourismus und Gastronomie.

Die Forscherinnen und Forscher stützen sich unter anderem auf die Bilanzen von rund 122.000 Unternehmen sowie auf Bankdaten zu Guthaben der Betriebe. Dabei zeigt sich laut "Standard", dass die Vermögenswerte der heimischen Unternehmen in der Pandemie um 4,4 Prozent gestiegen sind. Bankguthaben und Cashreserven legten sogar um 17,5 Prozent zu. Auch das Eigenkapital konnten die Betriebe im Pandemiejahr 2020 um 7,5 Prozent erhöhen. Im Jahr 2019 betrug dieses Plus 3,3 Prozent. Der Zuwachs ist bei größeren Unternehmen höher als bei finanzschwächeren.

"Der Staat ist nicht der bessere Unternehmer"

Die Studie zweifelt deshalb an, dass die Unterstützungszahlungen der Regierung tatsächlich dazu gedient haben, gefährdete Unternehmen im Geschäft zu halten und Jobs zu retten. Denn die Zahl der Unternehmenspleiten ist den Zahlen zufolge seit Beginn der Pandemie zurückgegangen. Aus ökonomischer Sicht sei das nicht unbedingt eine gute Nachricht, heißt es in dem Text. Denn: Blieben durch Staatshilfen wenig innovative Betriebe im Markt, bänden diese Ressourcen und verhinderten unter Umständen, dass neue, dynamischere Konkurrenten auf den Markt kämen.

In Deutschland hat etwa die niedersächsische Förderbank für Wirtschaft geprüft, ob in Einzelfällen eine übermäßige Förderung stattgefunden hat. Die Bundesbank hatte bereits im Juli 2020 dafür plädiert, dass die deutschen Hilfen zügig wieder auslaufen sollten. Der Staat sei nicht der bessere Unternehmer.

