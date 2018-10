In Deutschland leben immer mehr Menschen trotz Arbeit in Armut.

Das ist die zentrale Botschaft eines von der Nationalen Armutskonferenz in Berlin vorgestellten Berichts. Die Armutskonferenz ist ein Zusammenschluß unter anderem der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege.



Das Problem der sogenannten "working poor" habe sich in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt, heißt es in dem Bericht. Armut sei für beinahe zehn Prozent aller Menschen in Beschäftigung "bittere Realität", obwohl Wirtschaft und Arbeitsmarkt einen Boom erlebten. Die Bundesregierung müsse sich daher "für gute Arbeit und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung" einsetzen, statt "Arbeit um jeden Preis" zur Devise zu machen.