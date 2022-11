Europäischer Gerichtshof EuGH (dpa/Horst Galuschka)

Damit wiesen die Richter in Luxemburg Bedenken der Berliner Senatsverwaltung für Inneres zurück, eine entsprechende Bescheinigung aus Italien genüge nicht automatisch für einen Eintrag im deutschen Eheregister. Im konkreten Fall ging es um eine Deutsch-Italienerin und einen Italiener, die in Deutschland standesamtlich geheiratet hatten und einige Jahre später gegenüber dem Standesamt von Parma erklärten, sich einvernehmlich trennen zu wollen. Mit dem dort ausgestellten Dokument erbat die geschiedene Ehefrau die Beurkundung der Scheidung beim Standesamt in Berlin; dieses verlangte eine weitere Prüfung, die jedoch aus Sicht des EuGH unzulässig ist. Der EuGH schloss sich der Sichtweise an, dass es unlogisch sei, wenn Standesbeamte in allen EU-Staaten einschließlich Deutschland Eheschließungen vornehmen könnten, aber keine Scheidungen.

