Bundeswirtschaftsminister Altmaier will auf EU-Ebene gegen Konkurrenz im Schiffbau vorgehen.

Zum Auftakt der 12. Nationalen Maritimen Konferenz sagte der CDU-Politiker in Rostock, es gebe außerhalb von Europa Länder, die in sehr eindeutiger und manchmal auch aggressiver Form versuchten, Teile des zivilen Schiffbaus zu monopolisieren oder zu dominieren. Darauf müsse man reagieren.



Im Marine-Schiffbau wird es nach Einschätzung der Bundesregierung allerdings weitere Fusionen geben müssen. Ziel sei es, die nordeuropäische Zusammenarbeit in diesem Bereich zu forcieren, sagte der Koordinator der Bundesregierung für die maritime Wirtschaft, Brackmann. Eine weitere Konsolidierung der Branche sei nötig und werde auch kommen.



Die Maritime Konferenz findet in diesem Jahr überwiegend digital statt. Sie wird vom Wirtschaftsministerium organisiert. Themen sind die existenziellen Sorgen vieler Werften, der coronabedingte Stillstand der Kreuzfahrtbranche, die Umweltanforderungen an die Schifffahrt und der schleppende Ausbau der Offshore-Windenergie.

