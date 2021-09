Es ist eine Rückkehr in den Bundestag nach langer Zeit: Erstmals seit rund 70 Jahren zieht der Südschleswigsche Wählerverband wieder ins Parlament ein - mit einem Mandat. Wer ist der SSW? Ein Überblick.

Gegründet wurde der Südschleswigsche Wählerverband 1948 als politische Interessenvertretung der dänischen Minderheit. Dies ordnete damals die britische Militärregierung an. Zunächst galt die 1950 eingeführte Fünf-Prozent-Klausel bei Bundestagswahlen auch für den SSW. In Verbindung mit den Bonn-Kopenhagener-Erklärungen von 1955 wurde die Partei jedoch davon befreit.



Bei dieser Bundestagswahl musste der SSW also nur so viele Stimmen gewinnen, dass ihr ein Sitz im Parlament zusteht. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis kommt die Partei auf 55.330 Stimmen, für den Einzug in den Bundestag waren mindestens 40.000 erforderlich. Den Sitz des SSW wird in der kommenden Legislaturperiode Stefan Seidler aus Flensburg einnehmen, als fraktionsloser Abgeordneter. Er nannte das Ergebnis sensationell. Der NDR zitiert den 41-Jährigen mit den Worten, er werde mit allen demokratischen Parteien zusammenarbeiten, "aber auch die Stimme erheben und auf den Tisch hauen, wenn der Norden zu kurz kommt".



Gewählt werden konnte der SSW nur in Schleswig-Holstein. Dort ist die Partei seit Jahrzehnten eine feste Größe und im Landtag sowie in vielen Kommunalparlamenten vertreten. Sie war zudem von 2012 bis 2017 an der Landesregierung beteiligt.



