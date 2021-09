Erstmals seit rund 70 Jahren zieht der Südschleswigsche Wählerverband mit einem Abgeordneten wieder in den Bundestag ein.

Der SSW ist als Vertretung einer nationalen Minderheit von der Fünf-Prozent-Hürde ausgenommen. Die Partei der Dänen und der Friesen in Deutschland musste nur so viele Stimmen gewinnen, dass ihr nach dem Berechnungsverfahren ein Sitz zusteht. Gewählt werden konnte der SSW nur in Schleswig-Holstein.



