Die Innenminister von Bund und Ländern wollen entschlossener gegen Antisemitismus vorgehen.

Zum Abschluss der dreitägigen Frühjahrskonferenz in Rust teilte der baden-württembergische Ressortchef Strobl mit, es sollten künftig bundesweit einheitliche Standards und Vorgaben erarbeitet werden. Das Strafmaß bei antisemitischen Vergehen werde empfindlich anziehen, sagte der CDU-Politiker. Außerdem sollten antiisraelische Versammlungen im Umfeld von Synagogen eingeschränkt und gegebenenfalls verboten werden. Eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe soll zudem mit den Antisemitismus-Beauftragten Präventionsmaßnahmen weiterentwickeln. Strobl kündigte zudem an, dass die Innenminister den Präsidenten des Zentralrates der Juden in Deutschland, Schuster, zu ihrer Herbstkonferenz einladen wollen.



Die Zusammenkünfte der Innenminister von Bund und Ländern finden normalerweise zwei Mal im Jahr statt. Die Beschlüsse der Treffen sind allerdings nicht bindend.

