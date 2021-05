Bundeskanzlerin Merkel hat anlässlich des "Nationalen Befreiungstags" in den Niederlanden dazu aufgerufen, die Verbrechen der Nationalsozialisten nicht zu vergessen.

Das sei die ewige Verantwortung Deutschlands, sagte sie in einer virtuellen Rede bei der Gedenkfeier in Den Haag. Es könne keinen Schlussstrich geben. Merkel erinnerte an das Leiden der Niederländer unter der deutschen Besatzung während des Zweiten Weltkriegs. Die Verbrechen verjährten nicht. Nichts könne die Lücken füllen, die die Toten hinterlassen hätten. Merkel ist nach dem früheren Bundespräsidenten Gauck erst die zweite Vertreterin Deutschlands, die die traditionelle Freiheitsrede hält.



Zwischen 1940 und 1945 kamen Schätzungen zufolge mehr als 200.000 Niederländer ums Leben. Mehr als 100.000 jüdische Bürger wurden von den Nationalsozialisten ermordet.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.