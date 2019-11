Nach Bayern will sich auch Baden-Württemberg nicht mehr am geplanten Nationalen Bildungsrat beteiligen.

Die baden-württembergische Kultusministerin Eisenmann teilte in Stuttgart mit, der Rat sei ein komplett überflüssiges Gremium, auf das man folgerichtig verzichten könne. Zuvor hatte der bayerische Ministerpräsident Söder erklärt, der Bildungsrat habe lediglich zu Streitigkeiten geführt.



Die stellvertretende FDP-Vorsitzende, Suding, erklärte, Söder torpediere die Bemühungen, die Kleinstaaterei im deutschen Bildungswesen zu überwinden. Der Vorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung, Beckmann, sagte, die richtige Haltung wäre, sich einzubringen statt auszusteigen. Die Kultusministerkonferenz will nun ihre eigenen Bemühungen für mehr Vergleichbarkeit der Schulleistungen verstärken. Der Präsident des Gremiums, der hessische Minister Lorz, schlug dazu einen Staatsvertrag zwischen den Bundesländern vor. Er sagte der Deutschen Presse-Agentur, der Nationale Bildungsrat hätte die teils berechtigten Kritikpunkte am Bildungsföderalismus ohnehin nicht beseitigen können.