Bayern steigt aus dem Projekt des Nationalen Bildungsrats aus.

Ministerpräsident Söder sagte im Bayerischen Rundfunk, der Bildungsrat habe bislang zu nichts geführt außer zu Streitigkeiten. "Wir befürchten, dass am Ende ein Berliner Zentralabitur das Ziel ist, was eine Verschlechterung des Bildungsniveaus in Bayern bedeuten würde", erklärte der CSU-Vorsitzende. Für gleiche Bildungsstandards könne auch die Kultusministerkonferenz sorgen.



Auch der Forderung nach einheitlichen Schulferien erteilte Söder eine Absage: "Das bayerische Abitur bleibt bayerisch, übrigens genauso, wie die Ferienzeiten bleiben, wir wollen auch die nicht angleichen."

Nationaler Bildungsrat schon lange umstritten

Schon bei der Ministerpräsidentenkonferenz im Oktober hatte Söder einen Rückzug aus dem Bildungsrat angedeutet und das geplante Gremium als "bürokratisches Monstrum" bezeichnet.



Auch in anderen Bundesländern gab es zuletzt Kritik am Bildungsrat. So hatte Hessens Ministerpräsident Bouffier (CDU) das Gremium in der geplanten Form als „wenig sinnvoll“ beschrieben. Die baden-württembergische Kultusministerin, Eisenmann (CDU), sagte, der Bildungsrat sei "zum Scheitern verurteilt".



Den Aufbau des Gremiums hatten Union und SPD im Koalitionsvertrag vereinbart. Experten und Vertreter von Bund und Ländern sollen demnach Empfehlungen aussprechen, um das Bildungsniveau der Bundesländer anzupassen.