Der Nationale Bildungsrat hat nach Ansicht von Sachsen-Anhalts Bildungsminister Tullner keine Zukunft mehr.

Der CDU-Politiker erklärte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, mit dem Ausstieg Bayerns sei das Gremium gescheitert. Ähnlich sieht es Hamburgs Schulsenator, Rabe. Der SPD-Politiker sagte im Deutschlandfunk, der Rückzug weise allerdings daraufhin, dass man auch mit anderen Ideen zu einer Harmonisierung der Bildungslandschaft in Deutschland nicht weiterkommen werde.



Bundesbildungsministerin Karliczek betonte, nun müssten die Länder klären, wie sie weiter vorgehen wollten. Der Nationale Bildungsrat sei dabei kein Heiligtum. Es gehe vielmehr darum, wie man Vergleichbarkeit und Transparenz in das System bringen könne. Der bayerische Ministerpräsident Söder will diese Frage nun wieder verstärkt in der Kultusministerkonferenz besprechen. Außer Bayern hatte auch Baden-Württemberg erklärt, nicht mehr am Nationalen Bildungsrat mitzuwirken.