Das Projekt "IQ - Apotheker für die Zukunft" aus Rheinland-Pfalz ist mit dem Nationalen Integrationspreis ausgezeichnet worden.

Bundeskanzlerin Merkel sagte bei der Verleihung in Berlin, das Programm zeige, wie Integration gelingen könne. Sie bezeichnete es als wertvoll, wenn Geflüchtete ihr Wissen in Deutschland anwenden könnten.



Das Projekt der Landesapothekenkammer Rheinland-Pfalz hilft Apothekern ohne deutschen Abschluss und insbesondere Flüchtlingen mit vergleichbarer Ausbildung sich für eine Zulassung in Deutschland zu qualifizieren. Der Nationale Integrationspreis ist mit 10.000 Euro dotiert.