Der Widerstand in den USA gegen die Aufrufung des Nationalen Notstands wächst: Jetzt haben 16 Bundesstaaten Präsident Trump und dessen Regierung verklagt. In mehreren US-Städten gab es zudem Demonstrationen gegen die Entscheidung des Präsidenten.

Die Gruppe der Bundesstaaten wird von Kalifornien angeführt. Dort wurde die Klage an einem Bezirksgericht eingereicht, wie Nachrichtenagenturen melden. In Washington, Chicago und weiteren US-Städten gab es wegen des Notstandes Demonstrationen gegen Trump. Vertreter von Bürgerrechtsgruppen warfen ihm Machtmissbrauch und die Ausschaltung des Kongresses vor.



Der Präsident hatte den Notstand am Freitag erklärt, um Zugriff auf staatliche Gelder zu erhalten. Diese will er für den Bau der umstrittenen Grenzmauer zu Mexiko verwenden. Der Kongress hatte Trump zuvor die Finanzierung des mehr als fünf Milliarden Dollar teuren Bauwerks verweigert und im Haushalt nur eine deutlich geringere Summe zur Grenzsicherung zur Verfügung gestellt.