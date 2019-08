Der Deutsche Forstvereins begrüßt die Pläne für einen nationalen Wald-Gipfel der Bundesregierung. Dem deutschen Wald gehe es zur Zeit sehr schlecht, sagte Geschäftsführerin Alexandra Arnold im Deutschlandfunk. Es sei kein Alarmismus, wenn man von einem Waldsterben 2.0 spreche. Das spiegele die Lage durchaus wider.

Als in den 80er Jahren vom Waldsterben die Rede gewesen sei, seien die Schwefeleinträge ein Problem gewesen. Während man damals als Gegenmaßnahme Filter in Kraftwerken einbauen konnte, sei nun der Klimawandel ursächlich. Dieser lasse sich aber nicht so schnell beheben.



Arnold führte aus, in so einer Situation einen nationalen Wald-Gipfel für September einzuberufen, um die Botschaften zu transportieren, sei genau richtig. Die Forstwelt habe es lange verpasst, die Öffentlichkeit einzubeziehen. Konkret fordert Arnold Subvention für die privaten und kommunalen Forstbetriebe. Um entsprechend aufforsten zu können, benötigten diese Geld und Rückhalt in der Politik.

Klöckner traf sich mit CDU-Forstministern

Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner hat ein Programm für die Aufforstung und die Umstrukturierung der deutschen Wälder angekündigt. Klöckner sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), das Geld solle für die akute Nothilfe und auch für längerfristige Investitionen verwendet werden. Der Umbau des Waldes sei eine Generationenaufgabe. Gemeinsam mit den Bundesländern arbeite die Bundesregierung schon lange an nachhaltiger Aufforstung, meinte Klöckner. Es gebe nun Stressfaktoren, die den Wald massiv gefährdeten - wie Sturmschäden, langanhaltende Dürre und Insektenbefall. Kritik daran, dass sich beim heutigen Waldgipfel in Sachsen nur Unionsminister treffen, wies die CDU-Politikerin zurück. Es sei wichtig, dass sich die Parteien bei dem Thema auch selbst positionierten.



Die für Forstwirtschaft zuständigen Ressortschefs wollen einen Notfallplan für Deutschlands Wälder auflegen und fordern vom Bund dafür in den kommenden vier Jahren 800 Millionen Euro. Darauf einigten sich die Fachminister der Länder bei ihrem Krisengipfel mit Klöckner im sächsischen Moritzburg. Sachsens Landwirtschaftsminister Schmidt sagte, die Wälder in Deutschland seien derzeit in einem katastrophalen Zustand. Durch Stürme, Dürre und Borkenkäfer seien schon jetzt mehr als 100.000 Hektar Wald zerstört. Man müsse dringend Vorkehrungen treffen, um die Bäume zu retten.



Die Fraktionschefin der Grünen, Göring-Eckardt, nannte das Vorgehen gegen die Waldschäden zu zögerlich. Klöckner habe zwar zum ersten Mal verstanden, dass Handlungsbedarf bestehe. Aber kleine Schritte reichten nicht aus. Man müsse dafür sorgen, dass die Bestände langfristig so aufgeforstet würden, dass widerstandsfähige Mischwälder entstünden, betonte Göring-Eckardt.

"Wald wie Stiefkind behandelt"

Die Umweltorganisation BUND wirft der Politik in Deutschland vor, den Wald in den vergangenen Jahrzehnten vernachlässigt zu haben. Die Wälder seien wie Stiefkinder behandelt worden, sagte der BUND-Vorsitzende Weiger im Deutschlandfunk (Audio-Link). Der Umbau von Monokulturen zu klimabeständigeren Mischwäldern mit Laubbäumen sei kostenintensiv. Daher sei man auf öffentliche Mittel angewiesen, um private Waldbesitzer für die nötige Umforstung zu motivieren. Entscheidend sei zudem, den Grundsatz "Wald vor Wild" im Waldgesetz auf Bundesebene festzuschreiben. Vor allem die Rehwildbestände seien in Deutschland viel zu hoch, erklärte Weiger. Rehe würden die Keimlinge und Knospen von Laubbäumen fressen, so dass dadurch der Forst zustätzlich unter Druck gesetzt werde.