Die Bundesregierung geht für dieses Jahr von einer schwächeren Wirtschaftsentwicklung aus und will mit der Förderung vor allem kleinerer Unternehmen dagegenhalten.

Dies geht aus dem Entwurf des Bundeswirtschaftsministeriums für ein "Nationales Reformprogramm 2019" hervor, aus dem die Nachrichtenagentur Reuters zitiert. Darin heißt es, die deutsche Wirtschaft werde in diesem Jahr wohl nur noch um ein Prozent wachsen. Gründe seien der Handelsstreit zwischen der EU und der USA und die ungeklärte Brexit-Frage. Das Ministerium listet in dem Papier zahlreiche geplante Maßnahmen auf. Dazu gehört die Förderung einer eigenen Batteriezellenproduktion in Deutschland und von Firmen im Bereich der Künstlichen Intelligenz.