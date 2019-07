In den USA ist der 4. Juli einer der wichtigsten Tage im Jahr: Am Nationalfeiertag wird an die Unabhängigkeit im Jahr 1776 erinnert. Dieses Jahr gibt es Streit, weil Präsident Trump das Ereignis besonders pompös inszeniert - mit Panzern, Kampfjets, einem gigantischen Feuerwerk und einer Rede.

Zu den schärfsten Kritikern zählt die "Washington Post". Sie hat einen Leitartikel veröffentlicht, in dem sie die Bürgerinnen und Bürger davor warnt, sich von dem Spektakel oder der Rhetorik des Präsidenten einwickeln zu lassen. Auch sei es beunruhigend, dass Trump so sehr auf die Demonstration militärischer Macht setze. Was all das kosten solle, bleibe unklar.



Zuletzt berichtete die Zeitung, dass 2,5 Millionen Dollar aus den Einnahmen des "National Park Service" für die Feierlichkeiten abgezweigt würden. Allerdings sei diese Summe nur ein Bruchteil der geschätzten Gesamtausgaben. Offizielle Zahlen gebe es nicht. Das Blatt zitiert einen früheren Vizechef der Behörde mit den Worten, normalerweise koste die Feier auf der "Mall" in Washington zwei Millionen Dollar - insgesamt.

Innenministerium und Trump reagieren auf Kritik

Aus dem US-Innenministerium kommen dagegen ganz andere Töne. Ressortchef Bernhardt etwa wurde mit den Worten zitiert, es werde ein ganz fantastischer 4. Juli. Das "phänomenale" Feuerwerk werde durch eine außerordentliche Spende finanziert - von "Phantom Fireworks and Fireworks by Grucci". Und die Kollegen aus dem Verteidigungsministerium würden eine einmalige Musik- und Flugshow ("music and air power experience") abliefern.



Trump selbst spricht auf Twitter von einer "show of a lifetime", also in etwa von einer unvergesslichen oder einzigartigen Show. Die Regierung nennt das Spektakel denn auch "Salute to America", Salut an Amerika. Fox News - Trumps Lieblingssender - will die Feierlichkeiten live übertragen, andere Sender wie MSNBC nicht.

Inszenierung auf dem Level von Kim Jong-Un?

Doch die Kritik hält an. Der Sender CNN - mit dem Trump sich immer wieder anlegt - überschreibt seinen Kommentar mit den Worten: "Trump macht eine Parade des 4. Juli - für sich selbst". In einem anderen Beitrag des Senders heißt es, die Kritiker seien der Meinung, der Tag solle doch vor allem die nationale Einheit und Unabhängigkeit hochhalten. Trumps Event aber verfüge über eine "massiven" VIP-Bereich und Karten für politische Spender. Insofern gleiche es einer "partisan affair", also einer Veranstaltung für seine Anhänger und Parteifreunde.



Auch Fox News berichtet indes über die Kritik am Präsidenten und zitiert den Kolumnisten Eugene Robinson von der "Washington Post", der Trumps Inszenierung mit der von Nordkoreas Diktator Kim Jong-Un vergleiche (im Sender MSNBC, für den Robinson auch als "analyst" arbeitet). Dort sagte Robinson auch: "Präsidenten halten keine Rede am 4. Juli. Es ist der Tag des Volkes, nicht der des Präsidenten". Das bezieht sich wohl auch auf einen Tweet von Trump vom Februar. Damals kündigte er das Spektaktel an und sagte, es werde neben Feuerwerk und Unterhaltung auch "eine Rede eures Lieblingspräsidenten" geben. Und das sei er selbst.