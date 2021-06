Warum bitte ist der Bundestrainer gescheitert, der erst als Co-Trainer und dann als Chef die deutsche Nationalmannschaft aus ihrer tiefsten Krise holte? 2004 war das Team zum zweiten Mal in Folge in der EM-Vorrunde sang- und klanglos ausgeschieden, fußballerisch am Boden, ohne große Perspektive.

Warum bitte ist der Bundestrainer gescheitert, der dann mit neuen Ideen für begeisternden Offensivfußball sorgte? Auf einmal sprach niemand von den sogenannten "deutschen Tugenden", auf einmal stand die DFB-Elf für weit mehr als Teamgeist und Kämpfen bis zur letzten Sekunde, auf einmal war es ein Spektakel.

Warum bitte ist der Bundestrainer gescheitert, der mit dem Team bei sieben großen Turnieren fünfmal im Halbfinale war und 2014 den WM-Titel gewann?

Joachim Löw hat dem deutschen Fußball viel gegeben, der neue Stil auf dem Platz, aber auch, wie er die Mannschaft so gut wie immer gegen Kritik verteidigte, sei sie noch so unselig oder lächerlich wie bei der Frage, ob ein Spieler die Hymne mitsingen muss oder nicht.

Auch dafür gebührt ihm ganz nüchtern Anerkennung. Viel zu oft vergessen auch wir in der medialen Berichterstattung in einem allzu oberflächlichen Blick, dass noch mehr dazu gehört als die Entscheidung, wer im nächsten Spiel auf welcher Position aufläuft.

Viel Kritik trifft zu, aber manches geht zu weit

Keine Sorge, das ist nicht das Vorwort für eine Heiligsprechung Löws. Ich teile viele der Kritiken an ihm. Von Mutlosigkeit war oft zu lesen. Und auch ich finde, die Lust auf das Spektakel der ersten Jahre ist mehr und mehr einem Drang nach Sicherheit zum Opfer gefallen. Auch ich habe oft, nicht zuletzt gestern beim Spiel in Wembley, den Impuls für eine Veränderung und etwas Neues vermisst. Auch fehlten mir gerade zuletzt Überraschungsmomente, taktische Flexibilität und die Anpassung auf verschiedene Spielstile und Situationen.

Zu weit geht die Kritik aber dann, wenn es, wie manchmal zu lesen war, heißt: die deutsche Mannschaft sei trotz Löw Weltmeister geworden. Das Team an sich sei stark genug für weitere Titel gewesen, die Löw aber mit seinen Entscheidungen verhindert hat.

Um es auf den Punkt zu bringen: auch das Vorrunden-Aus bei der WM in Russland 2018 genügt nicht, um den Stab über Löw zu brechen und von verlorenen Jahren zu sprechen. Das Aus war kein neuer Tiefpunkt, kein Rückfall in die Vor-Klinsmann-und-Löw-Zeiten, es war ein peinlicher Ausrutscher, den niemand ernsthaft erwartet hatte. Ein Ausrutscher, der mit Spanien, Italien und Frankreich gleich drei der vier Vorgänger als Titelverteidiger genauso passiert ist.

Aus gegen England kein Anlass, sich zu schämen

Natürlich bleibt das an Joachim Löw hängen, aber schmälert in keiner Weise die Erfolge davor. Deshalb habe ich auch vor drei Jahren geschrieben: "Joachim Löw sollte Bundestrainer bleiben". Und dazu stehe ich. Ich kann verstehen, dass er selbst nicht mit so einem Ergebnis und Erlebnis abtreten wollte. Das Aus jetzt im Achtelfinale in Wembley gegen eine starke englische Mannschaft gibt jedenfalls keinen Anlass, sich zu schämen.

Im Nachgang gilt wohl eher: Der Rücktritt kommt nicht drei Jahre zu spät, er kommt sieben zu spät. 2014, mit dem WM-Pokal in der Hand zu gehen, damit hätte sich Joachim Löw vor allem selbst viel ersparen können.

