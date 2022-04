Die deutschen Handballer haben sowohl das Hinspiel - hier im Bild - als auch das Rückspiel gegen die Faröer gewonnen. (Frank Molter/dpa)

Nach dem Sieg gegen Färöer im Hinspiel gewann die Auswahl von Trainer Gislason auch das Rückspiel der Play-Offs. In Torshavn stand es am Ende 33:27. Die Endrunde der Weltmeisterschaft findet Anfang 2023 Jahr in Polen und Schweden statt.

Beste Werfer der deutschen Mannschaft waren Luca Witzke und Lukas Mertens mit je fünf Toren.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.