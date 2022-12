WM in Katar

Bundestrainer Hansi Flick (l.) und Stürmer Thomas Müller (r.) am Rande des Spiels der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Costa Rica, das Deutschland zwar 4:2 gewann, aber nicht zum Einzug ins Achtelfinale der Weltmeisterschaft in Katar gereicht hat. (IMAGO / Shutterstock / IMAGO / Michael Zemanek / Shutterstock)

Am Abend landete die Maschine zunächst in München und dann in Frankfurt am Main. Die Spieler haben nun einige Wochen Pause. Die Bundesliga startet Ende Januar.

Für kommende Woche kündigte der Deutsche Fußballbund eine Krisensitzung an. Präsident Neuendorf, sein Stellvertreter Watzke, Geschäftsführer Bierhoff und Bundestrainer Flick wollen das nach 2018 erneut frühe Ausscheiden bei einer WM analysieren. Flick hatte bereits gestern erklärt, er würde gerne weitermachen. Zuletzt wuchs auch der Druck auf Bierhoff. Nach 18 Jahren im Amt geben ihm viele eine Mitschuld an den negativen Entwicklungen rund um die Nationalmannschaft .

