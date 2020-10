Naturschützer haben vor Kreuzfahrten ins norddeutsche Wattenmeer gewarnt.

Die Naturschutzreferentin der Schutzstation Wattenmeer, Weinberg, sagte, aufgrund der Einschränkungen durch die Pandemie suchten Reedereien nach neuen Zielen in der näheren europäischen Umgebung. Der Nationalpark Wattenmeer rücke deshalb zunehmend in den Fokus. Es habe bereits erste Touren zu den Inseln Borkum und Sylt gegeben. Weitere Touren würden beworben.



Der Stationsleiter der Schutzstation Wattenmeer auf Sylt, Schaper, sagte, die Inseln seien schon jetzt durch touristische Aktivitäten überlastet. Zudem müssten die zusätzlichen Tagesgäste von den Kreuzfahrtschiffen aus mit Schlauchbooten an Land gebracht werden, was zusätzlich Unruhe in schützenswerte Bereiche bringe.

