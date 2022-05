Australien

Nationalparks zum Schutz von Koalas vergrößert

Um Koalas und andere seltene Tiere besser zu schützen, will die Regierung des australischen Bundesstaates New South Wales mehrere Nationalparks vergrößern. Die Behörden haben nach eigenen Angaben in drei Regionen insgesamt etwa 2.000 Hektar Buschland gekauft, das in geschütztes Gebiet umgewandelt werden soll.

09.05.2022